У Маріуполі прогриміли вибухи

Було чутно два вибухи в Кальміуському районі міста

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері, 22 лютого, пролунали вибухи. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча», – йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, що вчора вночі, 21 лютого, в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ЗСУ вдарили по позиціях російських загарбників і знищили склад боєприпасів ворожої армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Росія планує перекинути до п'яти тисяч військових з-під Маріуполя на Вугледар.

Нагадаємо, добігає кінця 364-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних, чотири з яких – по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.