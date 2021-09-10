«Їхнє завдання – народжувати дітей»: таліби не пустять жінок в уряд

Бойовики руху «Талібан» заборонили жінками обіймати посади в уряді

Представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою. Про це сказав представник руху «Талібан» Саєда Зекрулла Хашимі в ефірі TOLO news.

«Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві», – заявив представник талібів.

За словами Саєда Зекрулла Хашимі, робота в уряді є непосильною для жінок. Також він порівняв це з проституцію, яку нібито угледів у США.

«За останні 20 років, що б не говорили про це ЗМІ, США і їх маріонетковий уряд, хіба це не представляло собою ніщо інше, як проституцію на робочому місці?», – додав Хашимі.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» обіцяли дотримуватися прав жінок в Афганістані. При цьому вони заборонили їм бути присутніми в одних кабінетах з хлопчиками й чоловіками під час навчання та зобов’язали носити нікаб. Радикальний рух наполягає на тому, аби в навчальних закладах був окремий вихід для дівчат й жінок, аби вони не перетиналися на перервах із учнями та студентами іншої статі.

Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

Нагадаємо, терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканців країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.

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