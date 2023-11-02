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Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
Видання зазначає, що в останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який залишається критично важливим для логістики путінської війни
фото з відкритих джерел

На думку головнокомандувача ЗСУ, окупований український півострів є стрижнем путінського проєкту відновлення імперії

Українські захисники вперше нанесли удар по окупованому Криму ракетою Atacms 30 жовтня. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Видання цитує слова головнокомандувача ЗСУ про поточний стан оборони України.

«30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму американськими ракетами великої дальності Atacms», – зазначено у статті.

Видання цитує слова Залужного, який вважає Крим найбільшим вразливим місцем Путіна. На думку головнокомандувача ЗСУ, окупований український півострів є стрижнем путінського проєкту відновлення імперії. Вся легітимність цього проєкту ґрутнується на тому, що путін «повернув» Крим до складу Росії.

The Economist зазначає, що в останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який залишається критично важливим для логістики путінської війни.

«Він повинен знати, що це частина України і що ця війна відбувається саме там», – цитує видання слова Залужного.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах.

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Теги: ракета Крим Україна путін війна

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