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На дитячому майданчику під Дніпром дитині обпекли очі та обличчя: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На дитячому майданчику під Дніпром дитині обпекли очі та обличчя: деталі
Дитина наразі перебуває в лікарні
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, підлітки розпилили в обличчя дитини газовий балончик 

У місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні. Про це повідомляє ТСН

Інцидент стався у суботу, 8 квітня, на проспекті Свободи.

«Дитина поки в лікарні. Встановлюємо всі обставини. За попередньою інформацією, невідомі розпилили балончик або якусь іншу речовину», – зазначили в поліції.

За даними місцевих видань, у хлопчика виник конфлікт з двома підлітками на дитячому майданчику. Один із них, ймовірно, розпилив дитині газ в обличчя.

Нагадаємо, в містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Батьки загиблої дитини хочуть, щоб трагедія більше не повторилася з іншими.

Нещодавно в Рівному п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці. Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа. 

Теги: трагедія батьки діти Дніпро

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