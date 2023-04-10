На дитячому майданчику під Дніпром дитині обпекли очі та обличчя: деталі

За попередньою інформацією, підлітки розпилили в обличчя дитини газовий балончик

У місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні. Про це повідомляє ТСН.

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Інцидент стався у суботу, 8 квітня, на проспекті Свободи.

«Дитина поки в лікарні. Встановлюємо всі обставини. За попередньою інформацією, невідомі розпилили балончик або якусь іншу речовину», – зазначили в поліції.

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За даними місцевих видань, у хлопчика виник конфлікт з двома підлітками на дитячому майданчику. Один із них, ймовірно, розпилив дитині газ в обличчя.

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