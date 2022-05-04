У Миколаєві лунають вибухи
Повітряна тривога оголошена у всій Миколаївській області
Увечері 4 травня в Миколаєві лунають вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом», - зазначив мер
Мешканці Миколаєва повідомляють, що, ймовірно, місто зазнало обстрілу з РСЗВ.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що повітряна тривога оголошена у всій області.
Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.
Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.
акож вибухи чули у Запоріжжі.