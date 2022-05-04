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    Події в Україні

    У Миколаєві лунають вибухи

    У Миколаєві чути вибухи - У Миколаєві лунають вибухи
    У Миколаєві чути вибухи
    фото ілюстративне

    Повітряна тривога оголошена у всій Миколаївській області

    Увечері 4 травня в Миколаєві лунають вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

    «Залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом», - зазначив мер

    Мешканці Миколаєва повідомляють, що, ймовірно, місто зазнало обстрілу з РСЗВ.

    Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що повітряна тривога оголошена у всій області.

    Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.

    Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.

    акож вибухи чули у Запоріжжі.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві лунають вибухи