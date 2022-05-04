У Черкасах прогриміли два вибухи

У Черкасах працює ППО

У середу, 4 травня, близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Черкаси».

За даними керівника обласної воєнної адміністрації Ігоря Табурця, в Черкасах працює ППО.

Влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях.

Повітряна тривога в місті була оголошена о 19:47.

Як повідомлялося, увечері 4 травня Дніпро зазнав обстрілів російськими військами.

Також вибухи чули у Запоріжжі.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, обстрілу зазнав центр Дніпра. Він закликав містян не виходити з укриттів і чекати на інформацію від військової адміністрації.

Нагадаємо, учора ввечері у соцмережах та місцевих ЗМІ повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Була інформація про щонайменше три вибухи та стовпи диму. Перед цим повітряна тривога була оголошена практично на всій території України.

Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.

Додамо, що Росія ввечері 3 травня випустила 18 ракет по Україні. Протягом 3 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ збила щонайменше вісім крилатих ракет



