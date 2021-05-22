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    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)

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    У Миколаєві спиляли верхівки ялин, щоб краще було видно новий пивний магазин - У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)
    У Миколаєві спиляли верхівки ялин, щоб краще було видно новий пивний магазин
    Фото: Андрій Прокопенко

    Перед відкриття пивного магазину спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно вивіску

    У Миколаєві через відкриття пивного магазину пошкодили ялинки. Про це повідомив журналіст Андрій Прокопенко.

    «У Миколаєві між 3-й і 2-й Слобідській по проспекту до відкриття готують новий заклад - броварня «Дрофа». Щоб усім було добре видно назву закладу - вони спиляли крони смерек, які вже багато років там росли. Виглядає жахливо! Шкода красиві дерева, які перепиляли буквально навпіл. Спочатку чекав відкриття цього закладу, але дуже радий, що себе ці «підприємці» показали до того, як почали працювати», - зазначив він.

    До слова, тепер ялинки більше скидаються на кущі.

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    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)
    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)
    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)
    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)
    Фото: Андрій Прокопенко

    До слова, у Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева.

    До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.

    Теги: Миколаїв журналіст магазин
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    У Миколаєві спиляли верхівки ялинок, щоб краще було видно магазин (фото)