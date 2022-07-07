РФ збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі

Стало відомо, скільки «Калібрів» загрожують Україні

Ворожа армія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Тепер корабельне угруповання росіян налічує п’ять ракетних кораблів і два підводні човни. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Також у Чорному морі дислокується великий десантний корабель держави-агресорки. На ракетних носіях розміщені 48 ракет «Калібр».

Це означає, що загроза ракетних ударів по Україні – висока. Саме тому важливо спускатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги

«Загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – малоймовірна, але загроза є,

– розповіли в ОК «Південь».

Нагадаємо, ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

Також ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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