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    Події в Україні

    РФ збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі

    Флот ворога відчутно зріс - РФ збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі
    Флот ворога відчутно зріс
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо, скільки «Калібрів» загрожують Україні

    Ворожа армія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Тепер корабельне угруповання росіян налічує п’ять ракетних кораблів і два підводні човни. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    Також у Чорному морі дислокується великий десантний корабель держави-агресорки. На ракетних носіях розміщені 48 ракет «Калібр».

    Це означає, що загроза ракетних ударів по Україні – висока. Саме тому важливо спускатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги

    «Загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – малоймовірна, але загроза є,
    – розповіли в ОК «Південь».

    Нагадаємо, ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

    Також ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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    Теги: росія окупанти армія війна корабель укриття Україна окупація #stoprussia
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    РФ збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі