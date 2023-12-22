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СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн
За даними слідства, посадовець Міноборони підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів
фото: Facebook/СБУ

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність

Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн
Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн
фото: Facebook/СБУ
За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників
За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників
фото: Facebook/СБУ

Як зазначають правоохоронці, новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність
фото: Facebook/СБУ
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн фото 1
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн фото 2
СБУ затримала посадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн фото 3

«Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Щобільше, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником», – пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ.

Теги: СБУ Міноборони держзакупівлі корупція

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