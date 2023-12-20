Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

У результаті були скасовані найближчі рейси до Пекіна з Владивостока , Красноярська та Іркутська

Пекінський аеропорт «Дасін» повідомив авіакомпанію «Росія» про відмову у прийомі та обслуговуванні рейсів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в компанії.

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У повідомленні наголошувалося, що прийом та обслуговування рейсів буде призупинено «до виконання додаткових вимог».

«Незважаючи на готовність авіакомпанії оперативно забезпечити виконання зазначених вимог, адміністрація аеропорту не пішла назустріч, у зв'язку з чим були скасовані найближчі рейси в аеропорт «Дасін» з Владивостока, Красноярська та Іркутська», – заявили в компанії.

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З березня 2023 рок авіакомпанія почала проходити акредитацію у Головному управлінні цивільної авіації КНР, щоб отримати необхідні дозволи на виконання польотів.

Нагадаємо, російські авіакомпанії ризикують позбутися ще 37 літаків для здійснення польотів за кордон – після 20 грудня Високий суд Ірландії може визнати їх викраденими і зажадати заарештувати лайнери

Раніше повідомлялося, що кілька регіонів Росії, зокрема й околиці Москви, були атаковані невідомими безпілотниками. Це було тестування нових засобів українською розвідкою.

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей і були, зокрема, помічені під Москвою. За даними джерел видання, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. У російських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» був оголошений план «Килим», а також повідомляли про роботу ППО.