У Мукачеві через ракетний удар виникла пожежа: є постраждалі (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Мукачеві через ракетний удар виникла пожежа: є постраждалі (оновлено)
фото: соцмережі

До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю, передає «Главком».

«До уваги жителів громади! У зв’язку із пожежею, внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті. Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю!», – йдеться у повідомленні.

Міськрада додала, що до лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває п'ять пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, їх стан стабільний.

Журналіст Віталій Глагола зауважив, що росіяни поцілили в завод Flex (виробник електроніки, – «Главком»). Після удару приміщення підприємства миттєво зайнялося вогнем.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю. Наслідки повідомила Мукачівська міська рада.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Також серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку.

