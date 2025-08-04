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Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів
фото: скриншот з відео

Президент: Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, – усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває все живе. Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви», – йдеться у заяві.

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Президент додав: «Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей».

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, російські окупанти знову завдали ударів по столичному регіону. Повідомляється, що станом на 8:40 у Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків та автомобіль. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

Також до пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії.

Зокрема, у ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Теги: війна Володимир Зеленський

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