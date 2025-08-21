У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів

В Україні триває 1275-й день повномасштабної війни

Серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про крилаті ракети: «КР на Тернопільщині курс західний. КР на Рівненщині в напрямку Луцька».

Нагадаємо, о 22:36 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. Тривогу в Києві оголосили через загрозу ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1275-й день повномасштабної війни.