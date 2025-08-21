Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю. Наслідки повідомила Мукачівська міська рада, передає «Главком».

За повідомленням міськради, ворог вдарив по одному з підприємств у Мукачеві.

«Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас», – йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомлялось про постраждалих чи жертв. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, ніч на 12 липня стала жахливою для Західної України через ворожий комбінований обстріл. Російські терористи атакували міста ударними дронами та ракетами.

Під ударом ворога опинились: Луцьк, Львів, Чернівці. У регіонах активно працювали сили ППО.

Варто зазначити, що у Чернівцях внаслідок російського удару 12 липня зросла кількість жертв, ворожий удар забрав життя п'ятьох людей.

У Луцьку внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. А у Львові внаслідок атаки трьох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях.