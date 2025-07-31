Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які виплати отримує родина загиблого в Україні іноземця

Україна проводить урочистий ритуал прощання з кожним іноземцем, який загинув за її незалежність

Командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про систему підтримки іноземних добровольців, які отримали поранення або загинули, захищаючи незалежність України. Він підкреслив, що Україна проводить урочистий ритуал прощання з кожним іноземцем, який віддав своє життя за державу. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Якимович зазначив, що у його батальйоні не було втрат серед білорусів, окрім Марії Зайцаваї, 24-річної снайперки, яка загинула в бою під Покровськом у січні 2025 року. Її смерть він назвав «великою втратою». Водночас, він навів приклад білоруса з позивним «Ювелір», який отримав державну нагороду «За мужність» ІІІ ступеня після дуже складного поранення і вже півтора року лікується в Україні за державний кошт. «Держава надає пакет допомоги. І ми, батальйон, підтримуємо», – додав командир.

Олександр Якимович підтвердив, що у випадку загибелі легіонера, його ховають там, де вкажуть родичі, або відповідно до заповіту, якщо такий був залишений. Є випадки, коли іноземців поховано в Україні за їхнім бажанням, а є й такі, чиє тіло або прах після кремації передали родичам на батьківщину.

«Всі виплати такі самі, як і для родин загиблих українців», – наголосив Якимович. Він також зазначив, що у Сухопутних військах є спеціальний відділ, який займається організацією цих процесів.

Окремо командир Легіону підкреслив, що біля Михайлівського собору в Києві або на Байковому цвинтарі відбувається урочистий ритуал прощання з кожним іноземцем, який загинув за Україну.

Нагадаємо, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Олександр Якимович зазначив, що єдина суттєва відмінність між іноземним військовим та громадянином України полягає в тому, що іноземець має право розірвати контракт із ЗСУ через шість місяців служби.