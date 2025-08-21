Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото)

Комунальні служби вже працюють на місцях атаки

Деталі атаки уточнюються

Сьогодні, 21 серпня, російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю. Наслідки повідомила Мукачівська міська рада.

Також серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку.