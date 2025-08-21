Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото)
Комунальні служби вже працюють на місцях атаки
фото: Іван Федоров/Telegram

Деталі атаки уточнюються

Сьогодні, 21 серпня, російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото) фото 1
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото) фото 2

За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю. Наслідки повідомила Мукачівська міська рада.

Також серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку.

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут ракет та дронів уночі
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут ракет та дронів уночі
Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
У Мукачеві через ракетний удар виникла пожежа: є постраждалі (оновлено)
У Мукачеві через ракетний удар виникла пожежа: є постраждалі (оновлено)
