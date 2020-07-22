У МВС розповіли, чому посилили заходи безпеки у дев’яти регіонах України



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МВС запровадило режим безпеки в дев’яти областях України

Посилення безпеки в українських регіонах триватиме до тих пір, поки правоохоронці вважатимуть за необхідне

Міністерство внутрішніх справ запровадило режим безпеки в дев’яти областях України на період, необхідний для відпрацювання контактів луцького терориста Максима Кривоша і подальшого розслідування ситуації, яка мала місце в Луцьку 21 липня.

Про це розповів глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Безумовно, це превентивний захід, пов'язаний із цим надзвичайним випадком, кваліфікованім за ст. 258 Кримінально-процесуального кодексу, терористичні акти, 147, захоплення заручників. Для того, щоб з превентивно-профілактичною метою убезпечити, таке посилення є абсолютно природним», - розповів Шевченко.

За його словами, посилення безпеки в українських регіонах триватиме до тих пір, поки правоохоронці вважатимуть за необхідне, оскільки йде ще оперативне відпрацювання всіх можливих контактів та зв'язків зловмисника для розслідування ситуації.

Нагадаємо: раніше Національна поліція посилила заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку у дев’яти регіонах України, а саме на територіях Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.