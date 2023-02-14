В Україні загинули три кримінальні авторитети у складі «Вагнера» (фото)

Ліквідовані «вагнерівці» відбували більш як 20-річні терміни ув’язнення за вбивства

На війні в Україні були ліквідовані три російських кримінальних авторитети, завербовані у ПВК «Вагнер»: 59-річний Сергій Максименко, 55-річнний Андрій Бережних і 55-річний Ігор Куск. Про це йдеться в матеріалі журналістів-розслідувачів Bellingcat.

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Видання зазначає, що ці троє чоловіків примітні не лише своїм віком, а й тим, що кожен очолював жорстокі злочинні угруповання в 1990-х роках.

Андрій Бережних

Андрій Бережних на прізвисько «Месник» у 2013 році був засуджений до 25 років позбавлення волі за вбивство та низку інших злочинів очолюваною ним бандою в Саратовській області з 1994 по 2011 рік. Раніше він також був засуджений до 10 років ув’язнення за замах на вбивство.

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Андрій Бережних

Свою банду Бережних організував у середині 90-х у Балакові, приблизно за 150 кілометрів від Саратова. Діяли вони майже 20 років, поки його та інших членів банди не заарештували.

6 жовтня 1994 року Бережних і його колега Андрій Курпач напали з напівавтоматичними рушницями на групу молодиків, які виходили зі спортивного залу, і трьох з них убили. Протягом багатьох років Бережних і його група скоїли ряд інших вбивств і замахів на інші, в тому числі проти місцевих власників бізнесу. У 2003 році злочинна група Бережних зізналася в нападі на саратовську телекомпанію СТВ із застосуванням гранатомета РПГ-26.

Telegram-канал, присвячений кримінальному світу Росії, стверджує, що Бережних загинув під час бойових дій в Україні 8 грудня 2022 року, вступивши до ПВК «Вагнер» за місяць до цього. Місцеві новинні сайти з його рідного міста Балаково підтверджують це.

Сергій Максименко

59-річний Сергій Максименко на прізвисько «Олімпієць» відбував 25-річний термін ув’язнення у республіці Мордовія. Він з 1997 року керував у Пензі організованим злочинним угрупуванням під назвою «Олімпія», яке впродовж 1990-х і 2000-х років займалося організацією проституції, здирництвом і вбивствами, рекетом і лихварством. На початку 2000-х уже під керівництвом Максименка «Олімпія», скоїла низку вбивств – здебільшого власників місцевого бізнесу і лідерів конкуруючих банд.

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Сергій Максименко

У 2003 році вони напали на сімох чоловіків та їхніх дружин у місцевому барі з бейсбольними битами і мисливськими рушницями.

Судячи з повідомлень російських ЗМІ, Максименко записався у ряди вагнерівців у вересні 2022 року і загинув у грудні 2022 року.

Ігор Куск

Ігор Куск відбував 23-річний термін ув'язнення в Сиктивкарі, столиці Республіки Комі. У 1998 році в республіці Татарстан він створив своє злочинне угрупування «кусковські», особливістю якого було те, що в їхніх лавах було чимало ветеранів війни в Афганістані, як і сам Куск.

Ігор Куск

Наприкінці 90-х років банда займалася відносно малопомітними злочинами і замовними вбивствами. Згідно з судовими документами, їхнім першим відомим убивством у 1998 році було замовне вбивство місцевого електрика, застреленого біля його будинку.

У 2004 році Куска і його бандитів звинуватили у вбивстві двох директорів казанської будівельної компанії «Татсантехмонтажі». Будівельна компанія зв'язалася зі злочинною групою, і ці два вбивства, за версією російської прокуратури, були пов'язані зі спробами гендиректорів відв'язатися від них.

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Ігор Куск був особливий тим, що хотів воювати в Україні ще до того, як «Вагнер» відвідав його в'язницю. Його вдова розповіла російській «Деловой газете», що він навіть надсилав листа Рамзану Кадирову з пропозицією воювати в Україні. Однак у липні він опинився у «групі Вагнера».

Поховання Ігоря Куска стало помітною подією. За даними «Реальное новое время», у панахиді та похованні взяло участь понад 700 осіб, у процесії брало участь близько 100 автомобілів. За даними незалежного російського медіа «Холод», Куск очолював ветеранські громади Татарстану, що забезпечило йому не тільки народну підтримку, яка позначилася на його похороні, а й пом'якшення тюремного терміну.