У Новолуганському відновили пошкоджений обстрілами газопровід



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Фото ООС/Facebook

Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт

В районі населеного пункту Новолуганське в Донецькій області відновили пошкоджену внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних сил ділянку газопроводу.

Про це йдеться на сторінці операції ООС у Facebook.

Як повідомляється, за сприяння української сторони Спільного центру з контролю та координації та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Новолуганське було проведено аварійно-відновлювальні роботи на ділянці газопроводу, яка була пошкоджена в результаті обстрілу російсько-окупаційних сил.

«Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу», – наголосили українські військові.

Як повідомлялося, бойовики завадили розміщенню відеокамери ОБСЄ на окупованому Донбасі.