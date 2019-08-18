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    Події в Україні

    У Новолуганському відновили пошкоджений обстрілами газопровід

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    У Новолуганському відновили пошкоджений обстрілами газопровід
    Фото ООС/Facebook

    Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт

    В районі населеного пункту Новолуганське в Донецькій області відновили пошкоджену внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних сил ділянку газопроводу.

    Про це йдеться на сторінці операції ООС у Facebook.

    Як повідомляється, за сприяння української сторони Спільного центру з контролю та координації та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Новолуганське було проведено аварійно-відновлювальні роботи на ділянці газопроводу, яка була пошкоджена в результаті обстрілу російсько-окупаційних сил.

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    «Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу», – наголосили українські військові.

    Як повідомлялося, бойовики завадили розміщенню відеокамери ОБСЄ на окупованому Донбасі.

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