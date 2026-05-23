У Патріаршому Соборі відспівали провідника ОУН Андрія Мельника

Віддати шану Мельнику та його дружині прийшла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук

У Патріаршому Соборі Української греко-католицької церкви відбулося Центральне заупокійне Богослужіння за провідником Організації українських націоналістів, полковником Армії УНР Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак-Мельник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Віддати шану Мельнику та його дружині прийшли заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Організації Українських Націоналістів Богдан Червак.

5 фото На весь екран









Андрій Мельник був військовим і політичним діячем, соратником Коновальця, співорганізатором Січових стрільців та співзасновником УВО. Під час Другої світової війни він керував ОУН із Німеччини та був ув’язнений нацистами в концтаборі Заксенгаузен. З Софією Федак вони побралися у 1929 році після його звільнення з польської в'язниці. По війні Мельник жив у Люксембурзі, займався консолідацією еміграції та ініціював створення Світового конгресу українців. Він помер 1 листопада 1964 року в Кельні.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами.

«Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».