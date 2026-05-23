ТЦК пояснив, чому у мобілізованих забирають мобільні телефони

У мобілізованих забирають телефони, бо вони можуть бути російськими агентами і зливати геолокацію

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Територіальний центр комплектування є режимним об’єктом, де одночасно перебуває значна кількість військовослужбовців

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, чому застосовують тактику вилучення мобільних телефонів у громадян під час проходження військово-лікарської комісії. Як інформує «Главком», ситуацію у коментарі «Суспільному» пояснила представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук.

За словами Мирослави Ляшук, ВЛК є режимним об’єктом, де одночасно перебуває значна кількість військовослужбовців, а використання телефонів може створювати ризики.

«Щодо використання мобільних телефонів. Наприклад громадянин проходить ВЛК. Це режимний об’єкт, де перебуває велика кількість особового складу. Використання мобільних телефонів може впливати на безпеку інших військовослужбовців. Поки людина не вивчена психологічно, вона не пройшла ВЛК, де гарантії того, що ця людина не працює з представниками Російської Федерації і не може передати їм координати розміщення?», – зазначила Ляшук.

Нагадаємо, Полтавський обласний територіальний центр комплектування заявив, що формує групи оповіщення виключно з військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій.

У 2025 році головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.

Як повідомлялося, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну всіх керівників територіальних центрів комплектування. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.