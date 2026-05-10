В українців через війну з’являються небезпечні для здоров’я звички

Ілюзія контролю, яку дає їжа, триває лише кілька хвилин, після чого мозок знову потребує повторення в станах вразливості

Сьогодні майже кожен третій підліток в Україні має ознаки недуги

Постійні повітряні тривоги, масовані атаки та засилля важких новин зробили емоційне виснаження невід’ємною частиною життя українців. У пошуках розради та намагаючись опанувати негативні емоції, люди все частіше шукають вихід у доступних задоволеннях. Хтось вдається до агресивного шопінгу, часто скуповуючи непотрібні речі, а дехто намагається заїсти страх солодощами. Як інформує «Главком», у сюжеті для телемарафону «Єдині новини» експерти пояснюють, чим небезпечні ці звички у тривалій перспективі.

Стрес-шопінг стає дедалі звичнішим поняттям для наших реалій. Імпульсивні покупки допомагають людям боротися з пригніченістю, адже сам процес вибору та очікування речі активує систему винагороди в мозку. Проте такий ефект є дуже нетривалим і часто тягне за собою відчуття провини та самокритики через втрату контролю. Ще небезпечнішим способом боротьби зі стресом є заїдання емоційного навантаження. Тяга до тістечок та шоколаду під час обстрілів – не просто забаганка, а реакція психіки, яка прагне заспокоєння. Проте такий шлях може спровокувати серйозні розлади харчової поведінки.

З такою проблемою стикнулася киянка Віра Миколаївна, яка після влучання ворожої ракети у сусідній будинок спочатку повністю втратила апетит, а згодом впала в іншу крайність – почала без зупину їсти солодощі. Кількість подібних випадків в Україні з початком повномасштабного вторгнення зросла щонайменше вчетверо. Тетяна Лакуста, директорка клініки з корекції розладів харчової поведінки, зазначає, що сьогодні майже кожен третій підліток в Україні має ознаки такої недуги. Вона наголошує, булімія є вкрай небезпечним захворюванням, а анорексія взагалі посідає друге місце за смертністю серед усіх психіатричних хвороб.

Ілюзія контролю, яку дає їжа, триває лише кілька хвилин, після чого мозок знову потребує повторення в станах вразливості. Аби розірвати це замкнене коло, фахівці радять насамперед визнати, що розлади харчової поведінки – це хвороба, яка потребує допомоги спеціалістів. Важливо налагодити регулярне харчування та дозволяти собі будь-які продукти в помірних кількостях, щоб уникнути зривів. Крім того, психологи закликають шукати здорові джерела дофаміну: прогулянки, спілкування з близькими, улюблену музику або допомогу Збройним силам, що дає відчуття реальної користі та зміцнює емоційну стійкість.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни лікарі фіксують різке зростання випадків захворювання, яке раніше вважалося рідкісним – стрес-індукованої кардіоміопатії, відомої як «синдром розбитого серця». Це не художня метафора, а серйозний медичний стан, що виникає на тлі сильних емоційних потрясінь. Світова історія знає подібні спалахи після руйнівних ураганів чи бомбардувань, проте Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки.

Також щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.

Крім того, лікарка-кардіолог Наталія Іванюк розповіла про аналіз, який є дуже важливим показником здоров’я серця. Йдеться про ліпідограму – аналіз, який показує рівень холестерину та його фракцій у крові.