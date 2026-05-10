Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Раніше країни Балтії закликали НАТО посилити їхню безпеку через падіння дронів з України
Естонія очікує, що Україна краще контролюватиме рух БпЛА під час ударів по Росії

Влада Естонії очікує, що Україна посилить контроль за маршрутами своїх далекобійних дронів. Заява пролунала на тлі кількох випадків порушення повітряного простору країн Балтії. Про це пише «Главком» із посиланням на ERR.ee.

Останніми місяцями в Естонії, Латвії та Литві неодноразово фіксували безпілотники, які, ймовірно, прямували до російських цілей, але збилися з курсу та потрапили на територію країн НАТО.

За даними Reuters, Естонія закликала Україну скоригувати маршрути польотів дронів, щоб уникнути нових інцидентів. Водночас у країні наголошують, що основною причиною загрози залишається війна, розв’язана Росією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що Київ готовий допомогти країнам Балтії посилити безпеку повітряного простору та розглядає можливість направлення українських експертів.

«Це безпосередньо допоможе посилити безпеку повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів», – сказав він.

Як зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, сторони вже займаються вирішенням питання.

«Звичайно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність», – сказав він.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив: уряд стурбований, що Росія може взяти під контроль українські безпілотники та направити їх до Балтійських країн, і це загрожує жертвами серед цивільного населення.

Естонський експерт із безпеки Райнер Сакс заявив, що питання порушення повітряного простору дронами потребує тісної співпраці між Естонією та Україною.

«Сама естонська держава повинна вирішувати це питання проактивно, а не чекати, поки Україна виступить з якимись власними пропозиціями», – ідеться у заяві.

Тим часом міністри оборони Естонії та України нещодавно обговорили інцидент із безпілотником, який ненадовго залетів у повітряний простір країни. За словами Певкура, сторони переглянули можливі механізми реагування. Серед варіантів – зміна траєкторії польоту дронів та використання вбудованих систем автоматичного знищення. Йдеться про технологію, яка дозволяє дистанційно ліквідувати безпілотник.

«Якщо видно, що дрон відхиляється від свого курсу, тоді можна знищити цей дрон дистанційно та автоматично», – зазначив він.

Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі країн-членів НАТО, що межують з Україною та РФ, неодноразово фіксували прольоти безпілотників. Раніше повідомлялося про випадки падіння дронів на території Латвії та Румунії, що змусило країни Альянсу посилити заходи моніторингу неба.

Раніше повідомлялося, що вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. 

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

