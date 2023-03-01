Ізюм: в масовому поховані 122 тіла не вдалося ідентифікувати

Правоохоронці вже отримали ДНК-профілі всіх загиблих, тепер треба дочекатись звернення родичів загиблих про експертизу

У місті Ізюм Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передають українські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У справі про ізюмське місце масового поховання – на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий - у нас залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії», - сказав Сергій Болвінов.

За словами правоохоронця, вони вже отримали ДНК-профілі всіх загиблих, тепер треба дочекатись звернення родичів загиблих про експертизу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у вересні 2022 року після деокупації Ізюма там було знайдене масове поховання людей.

Однією із похованих там жертв російської агресії став харківський письменник Володимир Вакуленко.

Як зазначалося раніше, МВС України восени повідомило, що на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян.

23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.