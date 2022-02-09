У Раді з'явився робот Ендрю, який знає коли в Україні будуть високі зарплати (відео)

Ендрю уміє робити геополітичні чи економічні «прогнози» для України

У Верховній Раді України з'явився робот-спікер, який радо спілкується з гостями парламенту.

Як пишуть ЗМІ, робот-спікер на ім'я Ендрю реагує на голосові та візуальні команди, а також уміє тиснути руку, відповідає на запитання, кому належить Крим, та робить геополітичні чи економічні прогнози.

Зокрема, журналіст українською мовою поцікавився, коли в Україні будуть високі зарплати, а «співробітник» Верховної Ради відповів, що суттєве підвищення окладів очікується у 2025 році.

На запитання «Чий Крим?», яке поставив журналіст, робот відповів: «Наш».

Ба більше, Ендрю засумнівався, що Володимир Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. За словами журналіста, робот-спікер почав «гальмувати», коли йому поставили питання, чи Київ виконуватиме Мінські угоди в поточній редакції.