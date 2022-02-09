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    Події в Україні

    У Раді з'явився робот Ендрю, який знає коли в Україні будуть високі зарплати (відео)

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    Робот-спікер розповідає, кому належить Крим - У Раді з'явився робот Ендрю, який знає коли в Україні будуть високі зарплати (відео)

    Робот-спікер розповідає, кому належить Крим

    скріншот з відео

    Ендрю уміє робити геополітичні чи економічні «прогнози» для України

    У Верховній Раді України з'явився робот-спікер, який радо спілкується з гостями парламенту.

    Як пишуть ЗМІ, робот-спікер на ім'я Ендрю реагує на голосові та візуальні команди, а також уміє тиснути руку, відповідає на запитання, кому належить Крим, та робить геополітичні чи економічні прогнози.

    Зокрема, журналіст українською мовою поцікавився, коли в Україні будуть високі зарплати, а «співробітник» Верховної Ради відповів, що суттєве підвищення окладів очікується у 2025 році.

    На запитання «Чий Крим?», яке поставив журналіст, робот відповів: «Наш».

    Ба більше, Ендрю засумнівався, що Володимир Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. За словами журналіста, робот-спікер почав «гальмувати», коли йому поставили питання, чи Київ виконуватиме Мінські угоди в поточній редакції.

    Теги: Крим Верховна Рада Мінські угоди Путін технології журналіст
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    У Раді з'явився робот Ендрю, який знає коли в Україні будуть високі зарплати (відео)