Окупанти вихваляються, як добивають поранених українців: моторошне перехоплення СБУ

Війну в Україні росіяни називають «вечериночкой»

Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. На нашій землі вони втілюють свої хворі фантазії, а війну в Україні називають «вечериночкой». Про це свідчить чергове перехоплення Служби безпеки України.

У СБУ зауважують, що це одна із найжорстокіших розмов, які публікувалися.

«Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» – розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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