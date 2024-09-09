Забруднення річок Сейм та Десна: Міндовкілля повідомило актуальну інформацію

На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби

Забруднення просунулось нижче міста Чернігів до Количівки (180 км)

Забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Актуальна інформація щодо забруднення річок Сейм та Десна.

За даними відомства, забруднення просунулось нижче м.Чернігів до Количівки (180 км). Фахівці Держводагентства та Держекоінспекції проводять заходи, щоб перешкодити просуванню забруднення вниз по течії.

Щодо якості питної води – у Міндовкіллі наголошують, що на сьогодні ризики погіршення відсутні. Проведені екологами заходи перешкоджають просуванню забруднення. Зокрема, розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією. Водночас, у місці концентрації забруднення, зупинити мор риби поки що неможливо, - зазначають у відомстві.

«До впадання у річку Десна, забруднення просувалося річкою Сейм суцільною масою темної води. При потраплянні у Десну 27 серпня воно почало розбавлятися та фрагментуватися. Швидкість просування становила 10-35 км на добу (залежно від характеру звивистості русла)», – ідеться у повідомленні.

Випадки мору риби також спостерігаються у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. Масова загибель риби – на сьогодні загалом на території Чернігівської області зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби.

На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці.

Нагадаємо, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.