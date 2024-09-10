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Чи покращилася ситуація зі станом річки Десна у Чернігові? Відповідь місцевої влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи покращилася ситуація зі станом річки Десна у Чернігові? Відповідь місцевої влади
У Чернігові продовжує діяти заборона на відвідування пляжу «Золотий берег»
фото: Олександр Ломако

В. о. міського голови наголосив, що у Чернігові продовжує діяти заборона на купання в Десні, вилов риби та використання річкової води

Сьогодні, 10 вересня, ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

«Поступово спостерігалося зменшення кисню у воді - прийняли рішення запустити установку аерації, яка показала свою ефективність», – йдеться у повідомленні.

Ломако наголосив, що у Чернігові продовжує діяти заборона на відвідування пляжу «Золотий берег», купання в Десні, вилов риби та використання річкової води. Про зняття обмежувальних заходів буде повідомлено після стабілізації ситуації.

«Також там продовжує патрулювати мунварта, поодиноким відпочивальникам наполегливо рекомендується утриматися від купання, а у зв’язку із зміною ситуації ці дні, то і взагалі від відвідування. І вкотре нагадую. На якість питної води з ваших кранів забруднення Десни не впливає. Чернігів споживає воду з артезіанських свердловин», – додав в.о. міського голови Чернігова.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: Чернігів річка Мінекології екологія водойма водопостачання

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