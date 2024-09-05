Зливи пошкодили понад 4 тис. будинків, затопили дороги та залізничні колії

Влада Північної Кореї стратила кілька десятків високопосадовців після масштабної повені наприкінці липня, яка забрала тисячі життів на півночі країни. Про це пише південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, від 20 до 30 керівників постраждалого регіону було розстріляно. Глава КНДР Кім Чен Ин на екстреному засіданні наприкінці липня заявляв, що суворо покарає тих, хто «нехтував своїм обов'язком» і допустив таку кількість жертв. Державні ЗМІ Північної Кореї розповсюджували фотографії глави держави, який спостерігав за рятувальними роботами після катастрофи, але не повідомляли про якихось загиблих.

За інформацією TV Chosun, збитки від повені були найбільш масштабними на півночі провінції Чагандо, яка межує з Китаєм. Зливи пошкодили понад 4 тис. будинків, затопили дороги та залізничні колії, а також знищили близько 3,3 тис. гектарів у місті Синийджу, близько 5 тис. людей було врятовано.

Південнокорейська Національна розвідувальна служба уважно стежить за ситуацією після отримання розвідданих щодо зазначених подій, зазначив представник організації по телефону, не уточнивши додаткових деталей.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зачепив головою гілку дерева, поки плив на човні затопленим округом Уйджу на кордоні Північної Кореї з КНР.

Натомість російський диктатор Володимир Путін запропонував гуманітарну допомогу Північній Кореї, яка постраждала від сильних дощів і повеней.