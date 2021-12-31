У Рівному на ходу загорівся тролейбус (фото)

В Рівному рятувальники оперативно ліквідували загоряння в громадському транспорті

Тролейбус з пасажирами слідував за маршрутом № 10

У Рівному ввечері 31 грудня на ходу загорівся тролейбус з пасажирами. Причини пожежі та розміри збитків встановлюються. Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Рівненській області.

Як повідомили в ДСНС, загоряння сталося 31 грудня о 19:54. Тролейбус з пасажирами слідував за маршрутом № 10 по вулиці Соборній у Рівному.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що загоряння сталося під аркою лівого переднього колеса тролейбуса. Вогонь швидко загасили.

Жертв і постраждалих немає. В результаті загоряння пошкоджена арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитку встановлюються.

Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.