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Американець виграв у лотерею одразу шість разів: як він це зробив

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Американець виграв у лотерею одразу шість разів: як він це зробив
Фото з відкритих джерел

Виграшні номери були ретельно підібраною комбінацією днів народжень та ювілейних дат

Ветеран В'єтнаму із Массачусетсу Реймонд Робертс купив у магазин алкогольних напоїв не один лотерейний білет, а одразу шість. Він використав не просто будь-які номери, а одні й ті ж номери на кожному білеті. Таким чином чоловік виграв по 390 тис. доларів за кожен білет, пише BBC Україна.

Мешканці Массачусетсу витрачають найбільше на душу населення на лотерейні білети ніж будь-де в США
Мешканці Массачусетсу витрачають найбільше на душу населення на лотерейні білети ніж будь-де в США
Фото Lucky for Life

Холодного грудневого дня ветеран В'єтнаму зайшов у магазин алкогольних напоїв у Массачусетсі. Він зіграв у лотерею, як робив це понад 20 років. Його інтуїція підказувала йому: купуй не один білет, а шість. І не просто використовуй будь-які номери, використовуй одні й ті ж номери на кожному білеті.

Номери Реймонда Робертса виграли, вони принесли йому по 390 тис. доларів за кожен білет.

Робертс вирішив взяти відразу всю суму за п'ять білетів, заробивши загалом майже 2 мільйони доларів.

Для шостого білета він обрав варіант ануїтету, тобто він також отримає ще 20 щорічних платежів по 25 тис. доларів.

Виграшні номери, які вибрав Робертс, були ретельно підібраною комбінацією днів народжень та ювілейних дат. Він використовував їх також на інших лотерейних білетах в інші дні, але тоді не мав успіху.

Він забрав свій виграш 15 грудня.

Тож що він планує робити зі своїм несподіваним багатством?

Для початку, як повідомляє лотерея, він купить мотоцикл.

Lucky for Life ("Щасливчик на все життя") — це гра, в яку грав Робертс.

Згідно з її правилами, шанси виграти лише 25 тис. доларів на рік за все життя становлять один до 1 813 028.

До слова, мешканці Массачусетсу витрачають найбільше на душу населення на лотерейні білети ніж будь-де в США.

Як відомо, переможець щорічного джекпоту Lotto Max Марсель Люсьє пообіцяв віддати частину виграшу на відбудову України. Сума виграшу становить $70 млн.

Нагадаємо, раніше житель американського штату Південна Кароліна двічі виграв у лотерею за два тижні - з різницею в одинадцять днів.

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Теги: лотерея азартні ігри США

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