У Росії існує дефіцит деяких видів озброєння: розвідка повідомила деталі

Доволі великий відсоток ракет Х-22 розривався в повітрі

Запас ракет в Росії зменшується, тому вони застосовують старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, пауза між масованими ракетними ударами РФ по території України відбувається з деяких причин.

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, які будуть під ураженням. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це все потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням», – заявив Скібіцький.

Крім того, зафіксовано застосування Росією ракет Х-22, і доволі великий відсоток із них розривався навіть у повітрі.

«Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. На скільки їх вистачить – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але через обхід економічних санкцій Росія ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння по території України», – додав представник розвідки.

Раніше Пентагон пояснив, чому РФ обстрілює Україну болванками від ядерних ракет.