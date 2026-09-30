У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють

У Києві ввечері 30 вересня за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Енергетики нагадали, що під час екстрених відключень заздалегідь складені графіки не діють. У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни в ситуації повідомлятимуть додатково.

«Такі обмеження вводяться лише у критичних ситуаціях – поза графіками, без попередження та оперативно. Якщо у вас зараз є світло – користуйтеся електроенергією ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Світло тримається», – йдеться у повідомленні

Раніше, близько 15:00, у Києві прогриміли вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО. Повторні вибухи пролунали о 17:23.

Наразі у столиці вже вшосте за добу оголошено повітряну тривогу. Перша розпочалася ще о 23:37 29 вересня і тривала понад три години, а найдовша – з 04:43 до 12:21 – 7 годин 38 хвилин.

Шоста тривога почалася о 16:56.

Нагадаємо, раніше ООН попередила, що майбутню зиму Україні буде складніше пережити через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Представники організації наголосили, що пошкодження енергосистеми та обмежені можливості для відновлення можуть створити додаткові труднощі для населення в холодний період.

Крім того, The Economist повідомляв, що Росія розгортає проти Києва кампанію з масованих ударів, диверсій та спроб політичної дестабілізації. За даними видання, пік цієї кампанії може припасти на листопад, а серед цілей російських атак називають не лише енергетику, а й об’єкти, від яких залежить повсякденне життя столиці.