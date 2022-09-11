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У Севастополі вночі лунали вибухи (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Севастополі вночі лунали вибухи (відео)
Небо над Севастополем цієї ночі
фото: скріншот із відео

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, спрацювала ПВО

У тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти неділі, 11 вересня, було чутно вибухи. Відео та повідомлення поширюють місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями, у місті спрацювала ПВО.

Нагадаємо, 8 вересня в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян. 

Також у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів з ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського чорноморського флоту.

Напередодні повідомлялося, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.

Крім того, 5 вересня, в окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео).

Нагадаємо, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.

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Теги: Крим росія війна Севастополь Україна

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