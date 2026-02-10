На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих

Правоохоронці стверджують, що 72-річний уродженець Донеччини атакував співмешканців молотком та сокирою

У Рівненській області поліцейські затримали 72-річного уродженця Донецької області. Його підозрюють у вбивство пʼятьох людей під час конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у школі, чують крики у коридорі.

Правоохоронці кажуть, що під час сутички чоловік почав атакувати співмешканців молотком та сокирою фото: Нацполіція

«Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньопереміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати удари молотком та сокирою п’ятьом особам», – йдеться в заяві.

За даними слідства, від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян. Мова про чоловіків віком 60 та 68 років, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян фото: Нацполіція

Патрульні поліцейські затримали нападника. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

До слова, Кабмін передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.