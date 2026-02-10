Головна Країна Кримінал
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих
За даними слідства, конфлікт виник через побутові питання
фото: Нацполіція

Правоохоронці стверджують, що 72-річний уродженець Донеччини атакував співмешканців молотком та сокирою

У Рівненській області поліцейські затримали 72-річного уродженця Донецької області. Його підозрюють у вбивство пʼятьох людей під час конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у школі, чують крики у коридорі.

Правоохоронці кажуть, що під час сутички чоловік почав атакувати співмешканців молотком та сокирою
«Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньопереміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати удари молотком та сокирою п’ятьом особам», – йдеться в заяві.

За даними слідства, від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян. Мова про чоловіків віком 60 та 68 років, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян
Патрульні поліцейські затримали нападника. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

До слова, Кабмін передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

