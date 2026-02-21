Головна Країна Події в Україні
На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі
Аварія з автобусом
фото: Національна поліція Кіровоградської області

За фактом дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками слiдчi розпочали кримінальне провадження

У Кіровоградській області 21 лютого сталася смертельна аварія. Автопоїзд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Є загиблі. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі Поліції Кіровоградської області.

Смертельна ДТП сталася на 34 км автодороги Н-14 «Олександрiвка – Кропивницький – Миколаїв».

На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі фото 1

Встановлено, що водій автопоїзда Volvo FN у складі з напівпричепом рухався у напрямку міста Кропивницький. На прямій ділянці дороги допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом Setra S 431D, який рухався назустріч.

«Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем», – ідеться у повідомленні.

На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі фото 2

За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення водій автопоїзда та водій автобуса загинули на місці події. Другий водій автобуса, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб».

Раніше поблизу села Старі Безрадичі сталася серйозна аварія за участю двох вантажних автомобілів. Внаслідок зіткнення пасажирка одного з авто опинилася в лікарні. 

Також неподалік від села Туча Вінницького району сталася аварія. Внаслідок цього загинув водій. Аварія сталася 19 лютого. За попередньою інформацією, відбулось зіткнення між вантажними автомобілями MAN i DAF. Внаслідок аварії 68-річний керманич DAF госпіталізований, 48-річний водій MAN був доставлений до лікарні, де згодом помер.

