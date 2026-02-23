Головна Країна Кримінал
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур: поліція почала розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур: поліція почала розслідування
Поліція розслідує справу про неналежне виконання обов’язків медпрацівником
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру

Поліцейські Чернігівського райуправління розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки внаслідок неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Зазначається, що 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові.

«В ході подальшої перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру в одному з медичних центрів в Чернігові. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла», – йдеться в повідомленні.

Поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Наразі у рамках розслідування призначено низку експертних досліджень.

