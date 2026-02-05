Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці

Генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU

Європейський Союз надасть Києву 218 генераторів. Перша партія – 177 генераторів, вже прибула до столиці. Ще 41 – очікують у п'ятницю, 6 січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, Київ отримав вже 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератори по 22 кВт. Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є так можливість.

Генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU. Поставки повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

Нагадаємо, учора, 4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів, які передадуть на Троєщину та в інші райони міста. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

Також наприкінці минулого тижня до Києва приїхала перші 60 генераторів із запланованих 90 від мерії Варшави. На початку минулого тижня Київ отримав 130 генераторів різної потужності – кошти на них збирали волонтери в межах акції «Тепло з Польщі для Києва». За 10 днів 60 тис. поляків пожертвували майже 2 млн євро.