На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
Станція метро «Позняки» та «зелена» гілка підземки працюють у штатному режимі
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації про особу померлої людини та причини смерті поки немає

У київському метрополітені на станції «Позняки» виявлено тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела.

За словами очевидців, на місці події перебувають співробітники поліції. Тіло загиблої особи накрили спеціальним пакетом до приїзду слідчо-оперативної групи та медичних експертів.

Тіло померлої людини на старції метро «Позняки»
Тіло померлої людини на старції метро «Позняки»
фото: соцмережі

На цей час офіційної інформації про особу померлої людини та причини смерті немає. 

Попри інцидент, станція метро «Позняки» та «зелена» гілка підземки працюють у штатному режимі, затримок у русі поїздів не зафіксовано. 

Нагадаємо, наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», який з початку повномасштабного вторгнення зазнав пошкоджень уже сім разів, знову працює у повному обсязі. Від сьогодні, 19 лютого, для пасажирів відкрили вихід № 2 у напрямку ТЦ «Квадрат». 

