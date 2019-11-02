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    Події в Україні

    У Станиці Луганській почали монтаж другої металоконструкції мосту

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    <p>У суботу почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець</p> - У Станиці Луганській почали монтаж другої металоконструкції мосту

    У суботу почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець

    Фото: Луганська обласна державна адміністрація

    Першу металоконструкцію - діафрагму - змонтували 31 жовтня

    У Станиці Луганській у суботу, 2 листопада, почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

    Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної державної адміністрації.

    Зазначається, що першу металоконструкцію - діафрагму - змонтували 31 жовтня.

    «Сьогодні, 2 листопада, підготовчі роботи по відновленню зруйнованого прольоту моста через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ «Станиця Луганська» в 7:40 продовжили 10 представників ТОВ «Укртрансміст». В роботі вони задіяли бортову машину, автопідйомник та автокран. До зварювальним роботам приєдналися п'ять чоловік», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні ділянку розведення у Станиці Луганській відвідав глава МЗС Фінляндії .

    Луганщина місцева влада будівництво КПВВ міст
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