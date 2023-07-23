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У Сумах прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Сумах прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

У ніч на 23 липня у Сумах пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

«Сумська область – ракетна небезпека. Можлива робота ППО по ворожому БПЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Теги: вибух Суми Одеса небезпека

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