Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ

У п’яти районах міста впали ворожі уламки

Уночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси Shahed. Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей», – заявив посадовець.

За його словами, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксованО падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. У Дарницькому районі травмувалися дві людини: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення). Поранені госпіталізовані до лікарні.

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Крім того, у Шевченківському районі під час ліквідації наслідків атаки врятовано одну людину.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня українськими областями ширилася повітряна тривога. Небезпека охопила майже всі регіони. У столиці тривога тривала з 00:14 до 3:10.

Як відомо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.