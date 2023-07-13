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Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ
Наслідки нічної атаки у Дарницькому районі Києва
фото: КМВА

У п’яти районах міста впали ворожі уламки

Уночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси Shahed. Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей», – заявив посадовець.

За його словами, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксованО падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. У Дарницькому районі травмувалися дві людини: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення). Поранені госпіталізовані до лікарні.

Крім того, у Шевченківському районі під час ліквідації наслідків атаки врятовано одну людину.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня українськими областями ширилася повітряна тривога. Небезпека охопила майже всі регіони. У столиці тривога тривала з 00:14 до 3:10. 

Як відомо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.

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Теги: Київ вибух безпілотник

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