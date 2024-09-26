Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)

Івано-Франківськ частково залишився без світла

Уночі під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби», – заявила глава регіону.

За її словами, пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. Минулося без постраждалих.

«Вкотре закликаю всіх жителів краю не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу, бо ворог не припиняє спроб знищити нашу інфраструктуру», – сказала Онищук.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги в регіону Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців Івано-Франківська про загрозу застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина.

Крім того, в Києві цієї ночі сили ППО знищили близько десяти безпілотників. Унаслідок падіння уламків «Шахеда» в Києві було пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Також унаслідок атаки ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.