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    Події в Україні

    У Тернополі любитель селфі постане перед судом

    Пам'ятник Ігорю Гереті на вулиці Валовій у Тернополі - У Тернополі любитель селфі постане перед судом
    Пам'ятник Ігорю Гереті на вулиці Валовій у Тернополі
    фото з відкритих джерел

    Хлопець заліз на пам'ятник, аби в кадр потрапила уся вулиця

    У Тернополі покарали любителя селфі. Заради вдалого кадру юнак видерся на пам’ятник Гереті. Знімок він поширив у мережі, де його й побачили правоохоронці. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу хлопця. Це житель Херсона, 2001 року народження. У Тернополі він зареєстрований, як переселенець.

    Порушник у скоєному зізнався. Хлопець каже, що заліз на пам'ятник, аби в кадр потрапила уся вулиця. Що так робити не можна – не знав, а люди, які проходили повз нього, мовчали й не зробили жодного зауваження.

    За незнання закону житель Херсону відповідатиме у суді відповідно до статті 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

    Нагадаємо, нещодавно Тернопіль накрила негода: у місті вирувала сильна злива та шквальний вітер. Вулиці практично пішли під воду.

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    Теги: росія окупанти війна селфі Україна вулиця вітер негода окупація порушник памятник #stoprussia
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    У Тернополі любитель селфі постане перед судом