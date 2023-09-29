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Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ
фото ілюстративне

Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі

Станом на 08:00 29 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім російських кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі знаходиться одиин ворожий корабель. У Середземному – також один ворожий корабель.

За минулу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 35 суден, з них п’ять рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 14 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – зазначили у ВМС ЗСУ.

Оновлено. Згодом речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі вже три ракетоносії  малий ракетний корабель типу «Буян-М» та два фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Сумарний залп «Калібрів» може сягати 24.

Нагадаємо, триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Теги: війна Чорне море окупанти

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