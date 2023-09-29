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ЗСУ продовжують штурми позицій ворога та просуваються на кількох напрямках – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжують штурми позицій ворога та просуваються на кількох напрямках – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська активно наступали на Бахмутському напрямку

ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом,  наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

27 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжують тиск на українські війська поблизу Синьківки (6 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська), а також на захід від Сватового. Інші російські джерела 27 і 28 вересня стверджували, що в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної) тривають обмежені бої.

28 вересня речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що на лінії фронту Куп’янськ-Лиман діють невідомі частини новосформованої 25-ї загальновійськової армії РФ.

Раніше ІСВ повідомляло з посиланням на начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирила Буданова, що російські війська розгорнули 25-у ОДА «приблизно на північ від Бахмута», а не на Куп’янськ-Лиманському напрямку. Однак заява Євлаша від 28 вересня більше узгоджується з попередніми повідомленнями про те, що російські війська розгорнули підрозділи 25-ї ОДА на напрямку Куп’янськ-Лиман.

28 вересня українські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, нещодавно просунулися. Заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що минулого тижня українські війська провели успішні штурмові дії на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута 28 вересня, але не здійснили підтверджених просувань. Командир 5-ї окремої десантно-штурмової бригади України повідомив, що війська недавно продовжили рух на позиції Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські війська активно наступали на напрямку Бахмута. Російське Міністерство оборони повідомило, що російські війська відбили атаку українських сил поблизу Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська взяли під атаку залізничну лінію на схід від Андріївки і сумніви вибухали в стосовно деяких позицій, раніше утримуваних Росією поблизу Андріївки.

28 вересня український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки. Український директор планового управління Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що російські військові підсилюють передові підрозділи, щоб не допустити подальшого просування українців на бахмутському напрямку.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки на південь від Авдіївки та поблизу Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

За російськими джерелами, 28 вересня, українські війська виконали обмежені, неуспішні наземні атаки вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляло, що підрозділи російського Східного угруповання військ відбили дві атаки українських сил біля Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало намагалися розгорнути наступ в напрямку Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки). Інший російський військовий блогер повідомив, що українські війська стикалися з труднощами під час спроб прориву російської оборони в цьому районі та здійснювали штурм з тактичними цілями.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки).

28 вересня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Російські військовий блогери стверджували, що українські сили продовжували наступ уздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь від Оріхова до 18 км на південний схід від Оріхова) і проводили невеликі механізовані штурми поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Раніше повідомлялося, що російські війська посилюють свою оборону в зоні Токмака та на окупованій території Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу. 

На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.

Теги: Генштаб військові Донецьк блогер наступ полковник штурм Лиман

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