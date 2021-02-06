У французькому місті Бордо прогримів вибух у житловому будинку (відео)

У Бордо прогримів вибух у житловому будинку

Квартал оточений міською поліцією

Сьогодні у французькому місті Бордо прогримів вибух, за попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.

Про це повідомляє BFMTV.

Вибух стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого у кварталі Шартон, неподалік площі Пікар.

La vitrine de plusieurs commerces a été soufflée aux alentours. #Bordeaux pic.twitter.com/1Ygb6UGHVL — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021

На місце події прибули пожежники та міська поліція. Квартал оточений. Причини вибуху поки невідомі.

В результаті масштабного вибуху постраждали три людини. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, передає AFP.

Нагадаємо, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель.

Як повідомлялося, 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.