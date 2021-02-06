  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У французькому місті Бордо прогримів вибух у житловому будинку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>У Бордо прогримів вибух у житловому будинку</p> - У французькому місті Бордо прогримів вибух у житловому будинку (відео)

    У Бордо прогримів вибух у житловому будинку

    Фото twitter.com/Nicolaplume

    Квартал оточений міською поліцією

    Сьогодні у французькому місті Бордо прогримів вибух, за попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.

    Про це повідомляє BFMTV.

    Вибух стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого у кварталі Шартон, неподалік площі Пікар.

    На місце події прибули пожежники та міська поліція. Квартал оточений. Причини вибуху поки невідомі.

    В результаті масштабного вибуху постраждали три людини. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, передає AFP.

    Нагадаємо, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель. 

    Як повідомлялося, 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.

    Теги: вибух Франція поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies