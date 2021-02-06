У французькому місті Бордо прогримів вибух у житловому будинку (відео)
У Бордо прогримів вибух у житловому будинку
Квартал оточений міською поліцією
Сьогодні у французькому місті Бордо прогримів вибух, за попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.
Про це повідомляє BFMTV.
Вибух стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого у кварталі Шартон, неподалік площі Пікар.
La vitrine de plusieurs commerces a été soufflée aux alentours. #Bordeaux pic.twitter.com/1Ygb6UGHVL— Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021
На місце події прибули пожежники та міська поліція. Квартал оточений. Причини вибуху поки невідомі.
В результаті масштабного вибуху постраждали три людини. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, передає AFP.
Нагадаємо, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель.
Як повідомлялося, 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.