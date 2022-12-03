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У трьох містах України – екстрені відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
У трьох містах України – екстрені відключення світла
Енергетики попередили споживачів про можливі незручності
фото з відкритих джерел

Складені раніше графіки відключення електрики наразі не діють

У Києві, Одесі та Дніпрі 3 грудня відбуваються екстрені відключення електроенергії.Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу з боку російських загарбників у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла. 

Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: місто електроенергія Київ блекаут Укренерго

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