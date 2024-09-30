Наступ ворога на Торецьк та Покровськ і успіх ЗСУ на Курщині – звіт ISW

Ситуація по всьому фронту досить складна, росіяни оточують Вугледар і наступають на Покровськ

Російські війська продовжують тиск на Покровськ та Торецк, намагаючись закріпитися в цих стратегічно важливих районах. Бої тривають, і ситуація залишається напруженою, з численними спробами ворога підвищити свою активність. Інформацію про ситуацію на фронті публікує у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії



Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області. Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, що ЗСУ просунулися на захід і північний захід від Веселого (на південь від Глушкового) та ймовірно захопили північно-західну частину селища.

За оцінками українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 військовослужбовців і мають намір передислокувати туди ще 6 тисяч осіб.

Фото: ISW

Схід України. Операція №1 – Харківська область



29 вересня російські загарбники продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не мали.

28 і 29 вересня війська РФ атакували біля Глибокого, поблизу Вовчанська та Тихого. У Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що російські окупанти посилили свої підрозділи, які діють поблизу Глибокого, та перекинули додатковий особовий склад на позиції у Вовчанську для поповнення втрат.

Фото: ISW

Операція №2 – Луганська область



29 вересня російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтвердженого просування не мали.

28 вересня російський «воєнкори» розповів, що війська РФ просунулися до південної околиці Андріївки, а в Міноборони РФ заявили про начебто захоплення Макіївки, хоча у ISW не спостерігали підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Синьківки, біля Кучерівки, Кругляківки, Лозової, Табаївки, Вишневого, Макіївки, Невського та біля Зарічного 28 і 29 вересня.

Фото: ISW

Операція №3 – Донецька область



28 і 29 вересня російські окупанти продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

29 вересня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але просування не мали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 і 29 вересня окупанти продовжували штурм біля Часового Яру, Калинівки, Білої Гори та Курдюмівки.

28 і 29 вересня російські окупанти наступали в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Крутого Яру, Маринівки, Лисівки, Селидового та Цукуриного.

Фото: ISW

«Південна вісь»



28 і 29 вересня російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області, зокрема поблизу Роботиного та біля Кам’янського, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 і 29 вересня російські окупанти наступали на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.