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Не території. Портников назвав завдання Кремля в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Не території. Портников назвав завдання Кремля в Україні
Росіяни прагнуть очистити Україну від українців, вважає Портников
фото з відкритих джерел

Після війни українців буде не 40 млн, а 15, і це вже для росіян буде перемогою

Одним з основних завдань Кремля є створення демографічної кризи в Україні. Таку думку в етері «Еспресо» висловив журналіст Віталій Портников. Він заявив, що в Україні багато хто зациклений на збереженні територій, хоча у Кремля інша мета.

«Я постійно говорю, що російсько-українська війна є насамперед демографічною. У нас багато хто зациклений на території. Це відголос СРСР. Тобто війна, як правило, сприймається не як війна за незалежність та свободу, а за відновлення територіальної цілісності й міжнародного права», – сказав Портников.

Він заявив, що територіальне відновлення повинно супроводжуватися збереженням населення.

«До прикладу, вчора була річниця Другої карабаської війни. Азербайджан звільнив величезну частину своєї суверенної території від вірменського контролю. Втім, людей там не залишилось. Азербайджан нікого не втратив. Вони скільки мали людей, стільки ж і залишилось. В Україні зовсім інша ситуація», – пояснив Портников.

Він заявив, що у Кремля є чітке завдання – створити жахливі умови для життя в Україні, щоб позбутися населення.

«Росіяни мислять так, що вони ведуть війну проти України й не можуть нас захопити, втім, за їхньою позицією, вони можуть очистити територію України від українців. Тобто після війни українців буде не 40 млн, а 15. І це вже для них буде перемогою. Навіть якщо доведеться погодитися з фактом суверенності України, вступом до ЄС та НАТО. Навіть за таких умов це для них буде перемогою. Що пізніше росіяни погодяться на ці умови, що тяжчі умови життя вони нам влаштують, то менше українців тут буде», – додав він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

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Теги: Віталій Портников війна незалежність Азербайджан журналіст населення росіяни

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